Conte, Musk non conosce l'Abc dei sistemi democratici

"Elon Musk non conosce neppure l'abc dei sistemi parlamentari democratici. A lui chi lo ha eletto?": lo ha sottolineato il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte a margine di un'iniziativa a Terni. "Siamo difronte a un signore che ha uno strapotere economico-finanziario, con posizioni di assoluto dominio mondiale nel settore dell'automotive, dei media, della comunicazione e nel campo satellitare" ha aggiunto. "E adesso - ha affermato Conte - ce lo ritroveremo anche con un posto di rilievo nella nuova amministrazione degli Stati Uniti. Io sono preoccupatissimo per la nostra democrazia e gli Usa si dovrebbero porre un problema serio come lo stiamo facendo noi del M5s in Italia di conflitto d'interessi, di prevenirlo". "Musk si preoccupi degli affari nei quali ha dimostrato di essere assolutamente competente e nessuno mette in dubbio le sue capacità. Che poi voglia esercitare il suo strapotere economico per esercitare influenza politica e a dar patenti di democrazia agli altri è pericoloso" ha concluso Conte.



