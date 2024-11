Conte a Terni, inceneritore non è strada per il benessere

Manifestazione a Terni del Movimento 5 stelle con Giuseppe Conte per "manifestare l'assoluta contrarietà" alla realizzazione di un nuovo inceneritore. "Non è questa la strada per creare benessere a questa comunità" ha detto il leader dei pentastellati. "Benessere - ha aggiunto - significa oggi anche una concezione integrale, significa salute e benessere psicofisico dei cittadini e degli animali. Tutela dell'ambiente".

"Dobbiamo continuare a lavorare per evitare il consumo di suolo, per l'energia pulita e per le fonti rinnovabili" ha detto ancora Conte. "Dobbiamo investire in questa direzione e dobbiamo farlo consapevolmente. Certo non è intelligente pensare di pianificare oggi impianti obsoleti, che inquinano e fanno male" ha concluso.

Al sit-in hanno partecipato anche il coordinatore umbro del M5s Thomas De Luca e la senatrice Emma Pavanelli.



