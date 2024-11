Bernini, a Porano braccio operativo importantissimo per Cnr

"Il Centro nazionale sulla biodiversità di Palermo" del Cnr ha a Porano "un suo braccio operativo importantissimo. Noi crediamo molto in questo tipo di ricerca, crediamo anche nella capacità degli enti di ricerca e delle università di essere di supporto ai territori.

Un'iniziativa come questa, ossia il recupero in una bellissima villa settecentesca, la tutela di posti di lavoro, ma anche della bellezza, della cultura, insieme alla tutela della scienza, dovuta alla capacità della Provincia di essere prospettica, è il coronamento di un percorso perfetto": a dirlo è stata la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della visita alla sede di Villa Paolina a Porano (Terni) dell'Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iret).

La ministra è stata accolta dal direttore dell'istituto Carlo Calfapietra, dalla presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, e da quella della Provincia di Terni, Laura Pernazza.

A Porano, ha proseguito Bernini, dunque "noi facciamo scienza nella bellezza nella cultura, ristrutturiamo una splendida villa, e portiamo un risultato estremamente innovativo alla scienza italiana".

La villa, di proprietà della Provincia, ospita l'istituto dal 1982 e recentemente è stata nuovamente concessa in comodato ad uso gratuito al Cnr, con un contratto dalla durata di 35 anni. È inoltre prevista un'operazione di ristrutturazione e rilancio dell'immobile, dall'importo di quasi 3 milioni di euro, finanziati dal Mur al Cnr, operazione che dovrebbe concludersi entro il dicembre 2028.



