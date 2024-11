Riesame Perugia rinvia decisione eccezioni Laudati-Striano

Il Tribunale del riesame di Perugia si è riservato e ha rinviato al 17 dicembre la decisione sulle eccezioni sollevate dalle difese nell'ambito dell'udienza nella quale viene esaminato il ricorso della Procura contro il provvedimento del gip che ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari per Antonio Laudati e Pasquale Striano per gli accessi abusivi alle banche dati della Direzione nazionale antimafia.

Nessuna pronuncia quindi al momento in merito alla richiesta dei legali degli indagati di spostare a Roma la competenza sul fascicolo e sulla questione della retrodatazione dell'iscrizione nel registro degli indagati di Laudati. La sua difesa ha posto quest'ultima questione anche al gip che deciderà il 13 dicembre.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA