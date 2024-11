Prisco, con critiche a Scoccia la sinistra è alla frutta

"Ormai la sinistra è alla frutta.

Non avendo più argomenti da spendere in campagna elettorale, inventa incompatibilità a gusto proprio passando sopra ad ogni legge. Oggi è toccato all'onorevole Piccolotti inventarsi quella sull'incarico dell'architetto Scoccia in commissione Via-Vas del Ministero dell'Ambiente. A parte il tentativo di screditare l'avversario politico, a cui non crede più nessuno, Margherita Scoccia, da architetto, è stata incaricata di far parte di una commissione tecnica in linea con la propria professione. Non si capisce cosa c'entri questo con il suo ruolo di consigliere comunale!": è quanto scrive sui social il coordinatore regionale di FdI Umbria, on. Emanuele Prisco.



