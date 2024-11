Bandecchi, con esposto sapremo se pago i voti o no

"Sono felice di sapere dell'esposto e che così la magistratura indagherà e avremo nozione se pago i voti o no": Stefano Bandecchi ha replicato così all'on. Emma Pavanelli, M5s, che ha annunciato di essersi rivolta alla magistratura dopo il post del leader di Alternativa popolare. Lo ha fatto rispondendo all'ANSA.

"L'on. Pavanelli - ha detto ancora Bandecchi - farebbe bene a pensare a casa sua dove le persone non hanno aiutato l'Italia precedentemente. D'altronde con uno vale uno già ci siamo detti tutto: io valgo almeno mille". "Per quanto riguarda il M5s - ha sostenuto Bandecchi - sono certo che tutto l'andazzo è totalmente irregolare. Detto ciò, dopo che la magistratura avrà indagato vedremo se Stefano Bandecchi ha mai comprato un voto o no. D'altronde ho sempre pensato che chi vota per i 5 stelle e ne fa parte fosse una iettatura per la Nazione. Ora ne ho piena certezza. Gente che fa perdere tempo a tutti".



