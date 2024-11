Bandecchi, chiesto processo? campagna elettorale è importante

"Sono felice che sia uscita questa notizia perché si dimostra il teppismo o il tempismo. Vuol dire che questa campagna elettorale è importante": il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha commentato così, con l'ANSA, la notizia che la Procura di Roma ha chiesto il suo rinvio a giudizio con l'accusa di avere evaso quasi 14 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano. "Vuol dire che questa campagna elettorale ha un significato e il mio partito, il mio lo sottolineo tre volte così gli umbri sanno per chi votare, ha un ruolo importante" ha aggiunto.

"Per quanto riguarda la richiesta di rinvio a giudizio - ha detto Bandecchi - sono contento per due motivi: il primo 14 milioni contro 110 quindi ho risparmiato 96 milioni; il secondo perché credo che non sarò mai rinviato a giudizio e semmai lo fossi credo semplicemente che vincerò io".



