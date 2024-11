Tesei, in questi anni abbiamo aiutato oltre 10 mila aziende

"Una trasmissione mi ha permesso di ricordare che in questi anni abbiamo aiutato oltre diecimila aziende. Abbiamo finanziato imprese in questo settore e in tutti i settori. Abbiamo aiutato l'economia umbra a far fronte alla crisi del Covid e a uscirne più forte. E lo abbiamo fatto aiutando tutti, imprese amiche e non amiche e anche questa è una novità": lo scrive sui social Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria ricandidata per il centrodestra. "Con il nostro sostegno abbiamo permesso alle imprese di crescere ed assumere nuovo personale e oggi l'Umbria ha un tasso di occupazione di cinque punti superiore alla media nazionale" aggiunge.

"Abbiamo aiutato tante aziende e vi do una notizia, con il vostro aiuto continueremo a farlo e grazie a un grande piano per l'occupazione, permetteremo di creare 25mila nuovi posti di lavoro" conclude Tesei.



