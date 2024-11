Tesei e Proietti all'evento 'Imprese futuro Umbria'

Città e rigenerazione urbana, turismo, digitale e intelligenza artificiale. Sono le sfide da affrontare con "apertura e coraggio" per cambiare il futuro dell'Umbria e che la Confcommercio ha voluto mettere al centro dell'evento annuale "Imprese futuro Umbria".

All'auditorium San Francesco al Prato di Perugia, chiamando quindi a raccolta imprese, istituzioni e comunità regionale su temi strategici per lo sviluppo, si è parlato anche de "L'Umbria del domani" con un confronto tra Stefania Proietti e Donatella Tesei, due candidate alla presidenza della Regione alle prossime elezioni regionali in Umbria.

Ad introdurle, dopo i saluti della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e i contributi di alcuni relatori, il presidente di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni, ha ricordato che con questo appuntamento annuale "si vuole dare un contributo sia alla crescita delle imprese e allo stesso tempo della regione".

Per Confcommercio occorrono politiche "per riportare la residenzialita nei centri storici e per valorizzare gli esercizi di prossimità", e si deve avere il coraggio "di parlare di turismo pensando più in grande" e infine "di guardare in faccia rischi e opportunità portati dall'innovazione tecnologica e dall'intelligenza artificiale", con le inevitabili ricadute su società, consumi, lavoro e fare impresa.

Di queste sfide hanno parlato anche le due candidate, sollecitate sull'importanza di sostenere non solo la grande industria ma anche la piccola impresa "con il suo ruolo di servizio ma anche sociale".

"Concordo con Confcommercio quando asserisce che i servizi di prossimità sono di interesse pubblico - ha detto la sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia Proietti - e per combattere la desertificazione che sta colpendo le nostre città in soccorso possono venire i distretti urbani del commercio.

Bisogna fare un sforzo e capire l'anima delle città. Ad Assisi non si sente parlare di overtourism perché la città è vocata all'accoglienza. Dobbiamo poi fare uno sforzo per passare da dove siamo oggi fino al prossimo millennio, con la possibilità di diventare la regione più digitale delle altre e lo possiamo fare bene perché siamo più piccoli, con i borghi umbri che possono essere sempre più attrattivi per i nomadi digitali".

Parlando del futuro dell'Umbria, la presidente uscente della Regione Umbria Tesei ha poi ricordato che questo "si è già iniziato a costruire aprendo tavoli e mettendo al centro temi per lo sviluppo delle imprese, sia piccole che grandi".

"Il nostro mondo economico - ha proseguito - è fatto soprattutto di piccole e micro aziende che abbiamo sostenuto durante e dopo la pandemia. L'ultimo dei bandi messi in campo con 120 milioni di euro è diretto proprio a tutte le imprese".

Sul turismo, ha ricordato Tesei, "è cominciata una stagione nuova che ha fatto percepire nel mondo l'Umbria come una destinazione privilegiata". "Dopo il Covid - ha aggiunto - abbiamo avviato una stagione di promozione con lo slogan 'Umbria bella e sicura' che ha attratto turisti italiani e stranieri".

Ed in ottica di crescita, Tesei ha infine ricordato il lavoro fatto su digitalizzazione e infrastrutture.



