Svolti 3.579 servizi dalla Misericordia nel 2023

La Misericordia di Perugia-Ellera ha celebrato domenica la giornata ddicata al patrono del volontariato in Italia, San Martino di Tours.

Il programma della festa ha preso il via nella chiesa di Santa Maria della Speranza di Olmo, con la messa officiata da don Antonio Sorci, correttore spirituale della Misericordia.

A seguire è stato benedetto un nuovo mezzo recentemente acquistato dall'associazione e subito dopo i volontari hanno sfilato con le autoambulanze e i mezzi sociali.

Anche grazie a questi mezzi, la Misericordia di Perugia-Olmo, nel 2023 ha svolto 3.579 servizi sociali, di cui 2.296 nel comune di Perugia e 387 in quello di Corciano da cui provengono molti volontari. I restanti servizi sono stati svolti a favore dei cittadini di altri comuni dell'Umbria Domenica erano presenti rappresentanze di tutte le Misericordie dell'Umbria (Magione. Marsciano, Citta' della Pieve, Assisi , Terni etc etc) nonché le Misericordie toscane delle città limitrofe tra cui Cortona, Camucia, Chiusi.



