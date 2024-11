Schlein, sanità privata unica promessa mantenuta da Tesei

La sanità privata è "l'unica promessa" che la destra ha mantenuto in Umbria: è quanto ha osservato la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando a Foligno in serata durante una iniziativa pubblica in vista delle regionali.

"Perché cinque anni fa Donatella Tesei - ha aggiunto Schlein - si è presentata con un programma che in una pagina scriveva che bisognava rafforzare la sanità privata perché non ce n'era abbastanza in questa regione. Ebbene è l'unica promessa che hanno ha mantenuto. Questa è una regione dove venivano da fuori per curarsi, oggi accade il contrario".

"Questa è una giunta regionale - ha detto ancora Schlein - che non ha nemmneno investito per creare le case della comunità che erano finanziate con i fondi europei del Pnrr, perché non ci credono".

"Questa è la prima priorità che gli umbri ci stanno consegnando ed è ciò su cui la candidata presidente del centrosinistra, Stefania Proietti, ha deciso di costruire la campagna. Ed è anche ciò su cui il Pd sta facendo una campagna in tutta Italia, ed è la difesa della sanità pubblica dai tagli e dalla privatizzazione che porta avanti questa destra. La destra ha un preciso disegno, la destra vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone, invece noi la vogliamo per tutti. Perché la salute non è una merce. Perchè così ha voluto una donn a stroardinaria come Tina Anselmi".



