Schlein, mai uniti come in Umbria per Stefania Proietti

"Ringrazio tutte le candidate e i candidati del Partito democratico ma anche di tutte le altre forze politiche e civiche che sostengono Stefania (Proietti, candidata alla presidenza della Regione Umbria dal campo largo di centro sinistra ndr.). Sono segretaria del Pd da un anno e mezzo e non mi era mai successo quello che è accaduto in Umbria: che tutte le forze alternative alla destra sono andate insieme dalla sindaca di Assisi a dirle guida tu questo progetto politico". Lo ha detto Elly Schlein durante un comizio elettorale a Foligno.

Secondo Schlein "c'è un modo diverso di governare questa regione. Noi ne siamo convinti e ci siamo affidati a una persona che non ha solo grande competenza amministrativa come Stefania, ma ha anche una grande umanità ed empatia e questo è importante".

"Non è vero che non ci sono i soldi - ha aggiunto Schlein, accennando al caso degli immigrati portati in Albania - ma la politica deve decidere dove metterli e noi li vogliamo mettere su quell'Italia che fa più fatica e su quell'Umbria che con grande orgoglio cerca il suo riscatto per tornare ad essere una regione guida dal punto di vista dell'attenzione alla comunità, delle sanità, della cura e anche dell'industria di livello".





