Nuovo portale Provincia Perugia per gli interventi Pnrr

Trasparenza e monitoraggio sono le parole chiave alla base del nuovo portale realizzato dalla Provincia di Perugia per la consultazione degli interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una piattaforma digitale interattiva considerata capace di offrire una panoramica completa e aggiornata sugli interventi in corso, che sarà ufficialmente online da martedì 12 novembre al link https://pnrr.provincia.perugia.it.

La presentazione ufficiale è avvenuta nel corso dell'ultima seduta del Consiglio provinciale ed è stata curata dal direttore generale dell'ente, Adriano Bei, che ha sottolineato come questo progetto rappresenti "un impegno concreto della Provincia verso una governance chiara e una rendicontazione precisa delle opere pubbliche".

Il sistema si articola in tre componenti principali: una dashboard riepilogativa, una mappa geolocalizzata degli interventi e un quadro dettagliato delle missioni Pnrr pertinenti ai progetti provinciali. Per ciascun intervento, la piattaforma fornisce informazioni dettagliate quali obiettivi specifici, allocazione delle risorse, cronoprogramma e stato di avanzamento, corredate da documentazione tecnica e materiale multimediale, incluse riprese aeree.



