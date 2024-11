Locatelli, in Umbria dobbiamo continuare su questa strada

"Dobbiamo continuare lungo questa strada. Abbiamo iniziato un lavoro impegnativo, di cambiamento, di dimostrazione a tutti i cittadini che, dopo 50 anni in cui in realtà la situazione in Umbria era drammatica, quando si vuole le cose si possono cambiare": così la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, durante il punto stampa che si è svolto oggi in Prefettura a Perugia.

"Io ho trovato un territorio meraviglioso - ha detto ancora la ministra riferendosi all'Umbria - ricco di possibilità e di occasioni che hanno iniziato ad essere sfruttate e valorizzate, nell'ambito sociale ma in tutti i settori della vita quotidiana.

Ma, soprattutto, ho trovato una regione che è stata capace di mettere al centro le persone, le famiglie e il territorio.

Dobbiamo continuare così con Donatella Tesei".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA