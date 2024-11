Le esportazioni umbre crescono di più della media italiana

Le esportazioni distrettuali umbre nei primi sei mesi del 2024 hanno registrato complessivamente un incremento del 25,4% rispetto al primo semestre dello scorso anno, dato nettamente superiore alla media dei distretti italiani che si è attestata al +0,2%. Emerge dal Monitor dei distretti dell'Umbria, elaborato dal Research department di Intesa Sanpaolo. Secondo il quale a trainare la crescita sono principalmente la maglieria e abbigliamento di Perugia, e l'olio umbro, che coprono più del 90% delle vendite all'estero.

La maglieria e abbigliamento di Perugia ha registrato infatti - secondo l'analisi diffusa dall'istituto di credito - una crescita del 23,9%, che viene definita particolarmente positiva soprattutto se inquadrata nel contesto competitivo che il sistema moda sta attraversando. L'andamento ha interessato sia la componente dell'abbigliamento, sia quella della maglieria, e risulta diffusa ai principali mercati di riferimento come Stati Uniti, Francia e soprattutto Cina.

Secondo il Monitor il momento positivo è confermato anche dal principale operatore del distretto, Brunello Cucinelli, che ha presentato i risultati dei primi nove mesi dove si evidenzia una crescita del fatturato a doppia cifra, ottenuta anche nei mercati asiatici.

Il distretto dell'Olio umbro, dal canto suo, conferma la variazione più rilevante in termini relativi, con una crescita del 44,2%, frutto anche di un significativo aumento dei prezzi.

I principali mercati di sbocco sono Spagna, Francia, Germania, Canada e Repubblica di Corea.

Tra le tre specializzazioni monitorate solo il mobile dell'alta valle del Tevere segna un calo (-11,4%), anche se nel secondo trimestre ha registrato una maggior tenuta nel valore delle esportazioni.

Nella seconda parte dell'anno continuerà a pesare la debole dinamica degli scambi mondiali di merci e resterà quindi una variabilità nei risultati. Intesa Sanpaolo sottolinea come sia significativo osservare, come i distretti umbri abbiano comunque ottenuto risultati positivi, grazie alle eccellenze del sistema moda e dell'agro-alimentare, che hanno più che compensato le difficoltà nel settore dei mobili, penalizzato dal peggioramento delle condizioni di domanda e dal calo dei consumi "La crescita delle esportazioni distrettuali umbre nei primi sei mesi dell'anno, nettamente superiore rispetto alla media nazionale, conferma la capacità distintiva delle nostre Pmi di fornire produzioni di alta qualità e di essere incisive sui mercati esteri" commenta Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo. "Una qualità che sosteniamo da tempo - aggiunge - anche attraverso iniziative e programmi specifici, come webinar e laboratori Esg, orientati ad accompagnare le imprese nella transizione digitale ed ecologica e nel loro sviluppo internazionale. A queste attività si aggiunge il consueto supporto finanziario: nel 2024 abbiamo erogato ad imprese e famiglie toscane e umbre finanziamenti per 2,4 miliardi di euro".



