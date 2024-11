Fratoianni, sui migranti di fronte a un film già visto

"Li avevamo avvertiti. Siamo di fronte a un film già visto": a dirlo è Nicola Fratoianni commentando la decisione del tribunale di Roma che ha sospeso la convalida del trattenimento di 7 migranti portati in Albania e che saranno ora trasferiti in Italia. Lo ha fatto rispondendo all'ANSA a Terni in occasione di un'iniziativa in vista delle regionali in Umbria.

"Il Governo - ha detto ancora Fratoianni - fa finta di poter aggirare le norme italiane e internazionali ma non si può e se lo devono mettere in testa. Il baraccone albanese è un gigantesco spreco di risorse e una macchina per la propaganda del Governo. Questo avviene sulla pelle di persone fragili ma soprattutto alle spalle di italiani e italiane che vedono i loro soldi sprecati in modo clamoroso. Il miliardo e oltre che costerà il teatro albanese poteva essere investito subito sul servizio sanitario nazionale".



