Calenda, occuparsi di crisi economica che si sta preparando

"Si sta preparando una grande crisi economica che deriva in parte da quella dell'auto, dal rallentamento della Cina e dagli Stati Uniti che metteranno i dazi". "Noi dobbiamo occuparci di questo e non possiamo pensare che le nostre giornate siano spese a parlare della sinistra al caviale, dei fascisti, delle zecche e dell'olio di ricino": lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, nel corso di un'iniziativa a Perugia in vista delle elezioni regionali.

"Nel frattempo - ha detto Calenda - c'è il rischio che il prossimo anno si perdano decine di migliaia di posti di lavoro e che ci sia una crisi industriale che già si profila. Perché sono mesi e mesi in diminuzione. A Schlein e Meloni ho detto che bisogna responsabilmente sedersi intorno a un tavolo e lavorare insieme su questo".



