"Oggi depositeremo degli emendamenti sulla questione sanitaria che è la vera emergenza italiana": lo ha annunciato il leader di Azione Carlo Calenda parlando della finanziaria a margine di un'iniziativa a Perugia in vista delle regionali. "L'obiettivo è di mettere quattro miliardi e 600 milioni in più perché senza il numero di italiani che non si cura è destinato a superare i sei milioni ed è una cosa inaccettabile" ha concluso.



