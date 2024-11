Bori, fake news che invoca Zaffini sono le sue

"Ci dispiace deludere il senatore Zaffini, ma le fake news che invoca ogni giorno per il Pd, sono le sue e dovrebbe guardarsi bene dal coprire gli avversari con contumelie per nascondere la propria inadeguatezza e quella della classe dirigente che lui rappresenta e sostiene alle prossime elezioni": a dirlo è il segretario regionale del Pd, Tommaso Bori, candidato alle regionali. "Sulla questione dell'emendamento alla Manovra, presentato per chiedere più fondi per la ricostruzione dell'Umbria, Zaffini ha preso una topica: il termine per la presentazione degli emendamenti alla Manovra, in Commissione Bilancio alla Camera, scade oggi alle 16 e venerdì ci sarà la valutazione sulla loro ammissibilità, seguita dall'ufficio di presidenza della Camera" aggiunge.

"Quello che ho annunciato come 'Emendamento Boccia' - spiega il segretario del Pd in una nota - è perché nato in seno alla segreteria nazionale del Partito democratico e sarà depositato, ovviamente, a prima firma dei deputati dell'Umbria. Stupisce il senatore Zaffini non conosca la tempistica di presentazione degli emendamenti, del resto a questo governo e agli amministratori regionali e candidati vari, della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 9 marzo 2023 interessa davvero poco. Come interessa poco ai terremotati che sono da troppo fuori di casa, di queste dispute. A loro interessa la soluzione dei problemi e il Partito democratico lo sta facendo.

Starà ora alla destra dimostrare di tenere all'Umbria, votando favorevolmente ai nostri emendamenti".



