Bonelli, in Umbria Proietti cresce e acquisisce consenso

"Siamo fiduciosi dell'attuale campagna elettorale, vediamo la candidata Proietti che sta crescendo giorno dopo giorno, acquisendo consenso", dunque se in Umbria il centrosinistra ha trovato "un'alleanza larghissima, un'ampia convergenza politica e programmatica", questo "ben venga": lo ha detto a Terni il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli, a margine di un'iniziativa elettorale per le regionali.

Secondo Bonelli "c'è una particolarità in questa Umbria", c'è "la necessità di cambiare governo". "Abbiamo bisogno di una svolta - ha spiegato - specialmente in una regione dove la questione della sanità pubblica è stata messa in ginocchio, una regione che ha trasformato i cittadini in una sorta di pendolari dell'assistenza sanitaria verso altre regioni. Per non parlare poi dell'urgenza di investimenti su l'infrastrutturazione ferroviaria, oltre che della questione ambientale".

Bonelli si anche è soffermato sull'indagine archiviata legata a due delibere della Regione relative al settore del tartufo. "Quello che abbiamo visto a Report - ha detto - è assolutamente sconcertante, è il segno di un potere che si sente al di sopra di ogni sospetto, che la fa franca perché grazie alla maggioranza che governa questo Paese hanno eliminato un reato che è l'abuso di ufficio, un reato gravissimo. Ho letto che la presidente Tesei ha promesso 20.000 nuovi posti di lavoro, ecco forse l'unico che vediamo è quello di suo figlio e credo su questo dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza".

Quanto al sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, secondo Bonelli è "incredibile" che "un personaggio di questo genere abbia trovato un accordo" col centrodestra. "Evidentemente - ha aggiunto - Dio li fa e poi li accoppia".



