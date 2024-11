Anche docenti UniPg alla Cop29 sul clima in Azerbaigian

Il professor Federico Rossi, la professoressa Anna Laura Pisello per l'Università degli Studi di Perugia e la professoressa Beatrice Castellani come membro UniPg del Ciriaf, faranno parte della delegazione italiana alla COP29 di Baku, Azerbaigian, dall'11 al 15 novembre 2024, la Conferenza delle Parti sul clima organizzata dalle Nazioni Unite. La delegazione italiana presenterà una delle innovazioni più avanzate nel settore della mitigazione climatica: il progetto "Albedo", una procedura d'avanguardia basata sulla modifica dell'albedo terrestre per compensare le emissioni di anidride carbonica equivalente.

Il progetto Albedo - spiega ua nota dell'eteno perugino - sviluppato attraverso anni di ricerca e collaborazione tra esperti italiani e istituzioni scientifiche internazionali, mira a contrastare l'impatto del cambiamento climatico mediante una gestione strategica dell'albedo terrestre, ovvero della capacità di riflessione delle superfici planetarie. Questo metodo, denominato RF-Meter, impiega tecnologie innovative di geo-ingegneria per aumentare la riflettività della Terra, contribuendo così a compensare le emissioni di CO₂ equivalenti e riducendo l'effetto del riscaldamento globale.

La partecipazione alla COP29 rappresenta un momento cruciale per il progetto, che sarà esposto il 13 novembre presso il Padiglione Italia a Baku a una platea internazionale di esperti e decisori politici, con l'intento di ottenere supporto istituzionale e avviare collaborazioni per la sperimentazione e l'ulteriore sviluppo di questa soluzione climatica.

Tra le collaborazioni internazionali già attive si annovera il prestigioso Berkeley National Laboratories, che ha contribuito con il proprio expertise scientifico e tecnico alla definizione delle metodologie del progetto.

"Albedo" rappresenta un approccio innovativo e concreto per rispondere alle sfide globali del clima, come spiegano i promotori della ricerca, che grazie alla metodologia RF-Meter e all'aumento dell'albedo terrestre, ritengono di poter contribuire in modo significativo alla lotta contro il cambiamento climatico. La presentazione del progetto Albedo a Baku sarà accompagnata da incontri strategici con delegati internazionali, potenziali partner e investitori interessati a sostenere un futuro più sostenibile.



