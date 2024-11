Zaffini (FdI), da Pd fake news e bugie sulla manovra

"Preso dalla foga di spararle sempre più grosse, il segretario del Pd dell'Umbria, nonché candidato della sua lista alle elezioni regionali, ha inteso congratularsi con il collega, senatore Boccia, perché avrebbe presentato un fantomatico emendamento alla Finanziaria. Peccato però, che la Finanziaria non sia al Senato ma alla Camera, che la scadenza degli emendamenti sia già avvenuta e che non risulti presentato alcun emendamento a firma del collega Boccia. Questo per il semplice fatto che un senatore non può emendare un atto che sta nell'altra metà del Parlamento e cioè alla Camera dei Deputati": lo afferma in una sua nota il senatore di Fratelli d'Italia Francesco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro.

"Pertanto - prosegue Zaffini - consiglio al segretario del Pd dell'Umbria, Bori, di aspettare cinque minuti, o magari anche una nottata, prima di rilasciare dichiarazioni, perché questo gli risparmierebbe l'ennesima brutta figura, che va a sommarsi a tutta una serie di fare news e di bugie raccontate agli elettori, in particolare sulla sanità dell'Umbria e sul Servizio sanitario regionale dell'Umbria, che peraltro lo vede suo dipendente. Caro Bori - conclude - ti ricordo che 'la politica è una cosa seria, deve essere fatta da persone serie' e anche in campagna elettorale c'è modo e modo per 'sparare' le proprie idee, notizie o considerazioni".



