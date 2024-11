Tra Perugia e Ternana pari con poche emozioni

Finisce 0-0 il 97esimo derby dell'Umbria tra Perugia e Ternana.

Prima del minuto di silenzio tenuto per il giovanissimo scomparso in un incidente stradale nel perugino, al Renato Curi risuona l'inno della città di Valencia per esprimere vicinanza alle tantissime vittime del maltempo che ha colpito la città spagnola.

Curva locale e ospiti gremita, in più di mille arrivati da Terni per seguire la squadra.

Pochissime le emozioni nei 90 minuti. Primo tempo equilibrato e un secondo condotto decisamente meglio dagli ospiti. Tanti gli errori tecnici dei biancorossi che non riusciti ad essere veramente mai resi pericolosi, salvati in diverse occasioni dalla buona prestazione dell'estremo difensore Gemello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA