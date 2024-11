Tesei, noi siamo quelli del fare

"Noi siamo diversi, siamo quelli del fare mentre dall'altra parte c'è chi dice no a tutto, ad infrastrutture, sviluppo economico e a qualsiasi altra cosa": lo ha detto la candidata per il centrodestra alla presidenza della Regione Umbria, Donatella Tesei, presidente uscente, incontrando a Bettona (Perugia) il leader della Lega Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in Umbria per un tour elettorale.

"Oggi gli umbri hanno la possibilità di scegliere due strade completamente differenti" ha detto Tesei che rivolgendosi ai cittadini presenti ha concluso: "Vi chiedo di aiutarci perché l'Umbria ha bisogno di noi".



