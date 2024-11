Salvini, buone sensazioni per le regionali in Umbria

"Ho sensazioni di buon auspicio perché c'è tanta volontà di proseguire il cambiamento di questi cinque anni": così Matteo Salvini oggi in Umbria in vista delle elezioni regionali per incontrare i cittadini in diverse città della regione.

A Bettona, per la seconda tappa del suo tour, il vicepremier e leader della Lega, salutando anche "l'attuale e futura governatrice Donatella Tesei" come l'ha definita al suo arrivo, ha ricordato che i dati economici in Umbria "sono tutti migliorati" e quindi la regione "è tornata a correre ed è per questo che la gente non vuole tornare indietro di 50 anni".

"Noi - ha proseguito Salvini - abbiamo una idea di sanità, per continuare la battaglia per ridurre le liste di attesa, e di infrastrutture, con la ferrovia centrale umbra, il nodo di Perugia, l'alta velocità, la Grosseto-Fano, la Guinza".

Per Salvini invece "da sinistra ci sono attacchi, insulti e polemiche mentre noi siamo tranquilli". "Per questo conto che si vinca domenica come si è vinto in Liguria il mese scorso" ha poi aggiunto.

Evidenziando inoltre che alle recenti elezioni comunali a Foligno il centrodestra ha vinto per 27 voti di scarto, rivolgendosi ai cittadini presenti Salvini ha sollecitato: "Questo vuol dire che la differenza la fate voi, negozio per negozio, via per via, studente per studente e chi sta a casa è complice di chi vuole riportare l'Umbria indietro di 50 anni".





