Prisco (FdI), in arrivo altre forze dell'ordine in Umbria

"Tra poche settimane avremo un significativo potenziamento delle forze dell'ordine in Umbria. A partire da dicembre 2024, altre 31 unità aggiuntive di personale della Polizia di Stato saranno destinate alla Questura di Perugia e alcune altre unità a quella di Terni. Questo ulteriore incremento di personale, che proseguirà anche nel mese di gennaio 2025, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza dei cittadini e un segnale forte contro ogni forma di illegalità": lo annuncia il sottosegretario al ministero dell'Interno e coordinatore regionale di FdI Umbria, Emanuele Prisco.

"L'impegno del Governo Meloni e del Ministero dell'Interno resta massimo, come in tutta Italia - prosegue Prisco in una sua nota - contro ogni forma di criminalità, ma resta fondamentale la sinergia con il territorio che deve contribuire a non lasciare zone franche. In particolare nel Capoluogo regionale negli ultimi 10 anni il numero dei reati è diminuito del 37%, come certificano i dati ufficiali del Viminale. Il Governo ribadisce con i fatti il proprio impegno a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Alle Forze dell'ordine va tutto il nostro rispetto, sostegno e ringraziamento per il loro prezioso lavoro nelle politiche della sicurezza e della prevenzione".

"Colgo l'occasione per esprimere la mia più sentita solidarietà agli agenti che anche ieri a Bologna, con grande coraggio e competenza, si sono confrontati con atti che la politica ha il dovere di condannare e in nessun modo tollerare.

Resta tuttavia fondamentale 'non mollare un metro' in favore di criminalità e degrado. Per questo è strategica la cura del territorio, il presidio attivo dello stesso, dalla videosorveglianza all'illuminazione, alla vitalità del tessuto sociale ed associativo, così come il recupero di spazi al degrado in favore dei cittadini.

I risultati in molte città si sono visti e questo prezioso lavoro non va mai fermato. La sicurezza è frutto di politiche integrate ma soprattutto di un approccio civico e culturale al bene comune".



