Premio 'Clara Sereni', vincono Palpati e Di Pietrantonio

Sono Fiammetta Palpati, con La casa delle orfane bianche (Laurana), Premio della giuria specialistica, e Donatella Di Pietrantonio, con L'età fragile (Einaudi), Premio della giuria popolare nella sezione editi, e Roberta Gentile, con Gertrud, nella sezione inediti, i vincitori della quinta edizione del Premio letterario nazionale Clara Sereni, dedicato ai temi presenti nell'opera dell'intellettuale e scrittrice morta nel 2018, che nella sua vita ha saputo coniugare scrittura e impegno civile con particolare attenzione al mondo delle donne e sociale.

Nella sezione editi, finaliste ex aequo Emanuela Anechoum, con Tangerinn (Edizioni E/O) e Ilaria Gaspari, con La reputazione (Guanda), mentre in quella inediti secondo posto per Samantha Mammarella, con Non lo diremo a nessuno e terzo per Michela Fregona, con Vedimi l'anima.

La giuria, di cui è presidente onoraria la senatrice Liliana Segre, è presieduta dalla giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi.

La giuria popolare era composta da utenti delle Biblioteche, gruppi di lettura spontanei, studenti dell'Università degli studi di Perugia e del terzo e quarto anno dei licei umbri aderenti.

La cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori si è svolta oggi a Perugia, nell'Aula Magna del complesso monumentale di San Pietro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA