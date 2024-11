Ascani e Verini, emendamenti in manovra per il post sisma

"Continuare a tenere alta l'attenzione sulle comunità di Pierantonio e Sant'Orfeto colpite dal terremoto e dare risorse e sostegno per la ricostruzione nei territori. Lo stiamo facendo con due emendamenti alla legge di bilancio a prima firma Ascani, dato che la legge di bilancio quest'anno inizia il suo iter alla Camera": lo annunciano in una nota congiunta i parlamentari dem Anna Ascani e Walter Verini.

"Abbiamo previsto il finanziamento del Fondo di ricostruzione anche per il 2025 e il 2026 - prosegue la nota - con un miliardo per ciascun anno: una quota delle risorse sarà destinata a interventi di ricostruzione nei territori umbri coinvolti nel sisma del 2023, 100 milioni per quelli legati al sisma del 2019.

E in più abbiamo risposto a una richiesta avanzata dai comitati locali, ovvero di poter usufruire delle misure già previste per il terremoto del 2016 - finanziamento agevolato e credito di imposta - per la ricostruzione privata. Dobbiamo accompagnare i territori nel faticoso processo di ricostruzione: questa destra al governo - concludono Ascani e Verini - ha troppo spesso trascurato i cittadini e le cittadine in difficoltà. Mettere al centro gli umbri vuol dire sanare le ferite delle comunità con misure specifiche e investimenti mirati".



