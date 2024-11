Vino, 'buona annata ma calo del consumo e dei prezzi'

"La produzione di vino quest'anno nella regione è stata buona, come anche la qualità. Avrebbe potuto essere un'annata migliore, per i nostri agricoltori, se non ci fosse un calo a due cifre dei prezzi. Il fatto è che le cantine sono piuttosto piene e quindi c'è ancora prodotto da smaltire. Ciò deprime i prezzi, anche perché il consumo di vino in Italia, in termini di consumi pro-capite, è in costante calo": è quanto sottolinea Bruno Diano, presidente della Borsa Merci della Camera di commercio dell'Umbria.

Anche Francesco Martella, agronomo, membro della deputazione della Borsa Merci di Perugia sottolinea - in una nota dell'ente camerale - che "in Umbria è stato un anno di netto recupero produttivo, con la vendemmia partita molto bene soprattutto sulle varietà precoci e medio precoci. Qualche difficoltà c'è stata nella coda della campagna, dove in alcuni territori le continue piogge del mese di ottobre hanno provocato un abbassamento della resa e qualche problema fitosanitario. Senza dubbio si può affermare che la campagna 2024 è stata quella ripartenza rispetto a quella disastrosa del 2023, dove i problemi fitosanitari compromisero in maniera importante la raccolta. Quest'anno si sono recuperati i volumi medi storici del territorio".

Giorgio Mencaroni, presidente dell'ente camerale umbro spiega che "gli obiettivi della Borsa Merci della Camera di commercio dell'Umbria sono quelli di favorire la concentrazione delle contrattazioni in condizioni di trasparenza e agevolare gli operatori mediante l'erogazione di servizi accessori.

L'importanza di questo strumento, che fonda il suo pilastro sulla trasparenza e sulla sua valenza istituzionale - prosegue Mencaroni - è esaltata dal fatto che quella della provincia di Perugia fornisce i prezzi pagati al produttore, cosa che non avviene in tante altre Borse e che a mio parere rappresenta una caratteristica d'eccellenza".



