Scoccia, le scuse della sindaca un gesto di responsabilità

"Apprezzo il gesto di responsabilità della sindaca Ferdinandi che ha ascoltato le voci della città e riconosciuto l'importanza di chiedere scusa per una decisione che ha toccato profondamente la nostra comunità.

Spero che questo episodio ci ricordi quanto sia essenziale, per chi guida la nostra città, ponderare ogni scelta con empatia e rispetto verso la memoria storica e il sentimento collettivo di Perugia. Ora guardiamo avanti, consapevoli dell'importanza di preservare l'integrità e la dignità della nostra comunità". Lo afferma in una sua nota la consigliera comunale di opposizione Margherita Scoccia intervenendo sull'argomento delle scene della serie tv su Amanda Knox girate a Perugia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA