Rizzo, la sanità è il tema principale per i cittadini

La sanità è "il tema principale" delle elezioni regionali secondo Marco Rizzo, che sabato mattina a Perugia ha incontrato i cittadini al mercato di Pian di Massiano. "Chi si ferma, nove su dieci, parla della sanità", ha detto all'ANSA a margine della presentazione del libro "Morire per la Nato" organizzata al Perugia Park Hotel, dove è intervenuto insieme all'autore, Fabio Filomeni.

"Il voto regionale - ha osservato - riguarda una istituzione che di fatto gestisce solo la sanità. Il dato nazionale dice che tra il 70 e l'80 per cento delle spese delle Regioni sono per la sanità, qua addirittura superano l'80 per cento, quindi il tema è la gestione della sanità".

Il coordinatore nazionale di Democrazia sovrana popolare, candidato alla presidenza della Regione Umbria, sul tema dice che "crediamo che l'aziendalizzazione della sanità pubblica sia stata un errore, e vogliamo trasformare le aziende sanitarie locali in unità sanitarie locali, togliere questa idea della politica che gestisce la sanità". Rizzo, critico sul sistema delle nomine, mette al centro delle azioni necessarie "l'aumento del numero dei medici" e dello stipendio del personale sanitario tutto. Sui medici, specifica "però stiano solo nel settore pubblico, chi vuole stare nel privato se ne va".



