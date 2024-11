Bori,emendamento Boccia per ricostruzione post-sisma alta Umbria

"Durante la campagna elettorale fioriscono annunci e così anche la candidata presidente Tesei e la corte di ministri chiamati a sostenere la sua corsa sono rimasti vittime dell''annuncite'. È il caso di quanto avvenuto con lo stanziamento dei fondi per la ricostruzione dei danni del 2023 di Perugia, Pierantonio e Pian d'Assino che aspettano ancora una risposta. Così, nonostante il grande dispiegamento di forze per dimostrare la grande operatività della destra, ringraziamo il senatore del Partito democratico Francesco Boccia che ha presentato un emendamento alla Finanziaria per aumentare la dotazione per i terremotati e per i lavori di ricostruzione": lo afferma in una sua nota il segretario del Pd dell'Umbria, Tommaso Bori, candidato nella lista del Pd alle regonali.

"Con l'emendamento Boccia - spiega Bori - chiediamo di aumentare la dotazione per mille milioni per il 2025 e il 2026, specificando che una quota di quelle risorse dovrà essere destinata all'attuazione degli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2023 in Umbria. Agli interventi conseguenti al sisma 2019 in Umbria è destinata una quota delle risorse totali, pari a 100 milioni di euro".



