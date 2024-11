Verini-Ascani, non far pagare imprese delle aree del sisma

"Raccogliamo l'allarme e la preoccupazione di imprese e lavoratori delle zone franche urbane del sisma 2016, in particolare nella provincia di Perugia, dove l'agenzia delle Entrate sta procedendo a recuperare a tassazione, con i relativi interessi, i bonus fiscali utilizzati allora dalle imprese locali": così i parlamentari umbri del Pd, Walter Verini e Anna Ascani, in una dichiarazione congiunta. "Molto grave - aggiungono - che questo avvenga e soprattutto l'interpretazione dell'agenzia delle entrate che a posteriori, a seguito di un interpello avvenuto due anni dopo, porta quale conseguenza, di fatto, che quei contributi e quelle agevolazioni si trasformino in un prestito da restituire.

Se non si arriverà presto ad un chiarimento che al momento sembrerebbe riguardare solo la provincia di Perugia per le imprese colpite si tratterebbe di una vera e propria mazzata con annessi sanzioni ed interessi.

Porteremo in Parlamento la vicenda sia con iniziative di sindacato ispettivo e sia, se necessario, attraverso iniziative legislative".

Non è giusto che chi ha subito sulla propria pelle il dramma del terremoto oggi torni a viverlo perché le agenzie preposte pensano di dare interpretazioni singolari alla norma approvata che, peraltro, in altre circostanze è stata applicata coerentemente.

