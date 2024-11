Sopralluogo di Salvini alla galleria della Guinza in Umbria

"Dopo 20 anni di nulla adesso abbiamo una prospettiva di apertura al traffico per le auto entro l'estate 2026": così il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha parlato del cantiere della Guinza, la galleria che collegherà Umbria e Marche, nei territori di San Giustino (Perugia) e Mercorello sul Metauro, in provincia di Pesaro Urbino. Salvini ha visitato il cantiere accompagnato dai dirigenti Anas e dall'assessore regionale ai trasporti umbri, Enrico Melasecche.

"Attualmente la soluzione prevista è in un'unica direzione Marche-Umbria, ma (in attesa della seconda galleria, ndr.) ragioneremo con Anas, con i sindaci e con i territori per ipotizzare un doppio senso alternato per permettere ai marchigiani di arrivare in Umbria e agli umbri di andare nelle Marche", ha detto il ministro.



