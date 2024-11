Salvini, assolutamente scorretto sciopero senza fasce garanzia

"Mi spiace che chi dice di rappresentare lavoratori e lavoratrici stia danneggiando milioni di lavoratori e lavoratrici, perché il diritto allo sciopero nessuno lo mette in discussione, però non puoi bloccare l'Italia senza garantire fasce di garanzia": è quanto ha detto il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, in Umbria per visitare il cantiere della Guinza, la galleria che collegherà San Giustino con le Marche. "Chi oggi ha una visita medica urgente, chi ha un appuntamento imperdibile, chi ha un esame universitario, come deve fare? Mi sembra un comportamento assolutamente scorretto", ha aggiunto il ministro.

"È giusto rivendicare più salari e più sicurezza, è un tema su cui sto lavorando personalmente, però fare scioperi selvaggi lasciando a piedi milioni di italiani non solo non risolve i problemi, ma ne crea altri", ha sottolineato ancora Salvini.

"Dal mio punto di vista è l'ultimo - ha annunciato -, quindi non dico che convocherò, ma chiamerò i rappresentanti sindacali perché sto lavorando anch'io per trovare più soldi per assumere più personale e pagarlo meglio. Però quando un leader sindacale come il signor Landini invita la rivolta sociale e si proclamano scioperi settoriali o generali ogni quarto d'ora per fermare il Paese, vuol dire che qualcuno fa politica, non fa sindacato.

Anche perché fare uno sciopero generale contro l'aumento di stipendio per milioni di lavoratori e lavoratrici è qualcosa che succede solo in Italia".



