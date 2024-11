Proietti esprime vicinanza ai lavoratori del sistema del Tpl

"In occasione dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale indetto dai sindacati Fit Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna voglio esprimere tutta la mia vicinanza ai lavoratori del sistema del Tpl massacrato da tagli incredibili da parte del governo nazionale che metteranno a rischio il servizio in tutta Italia.

In particolare in Umbria i lavoratori rischiano anche per come l'attuale giunta regionale di centrodestra ha impostato la gara, che dividerà in quattro il sistema regionale dei trasporti": lo afferma in una sua nota Stefania Proietti, candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Umbria.

"Una gara - sottolinea - che dunque potrà mettere a rischio l'occupazione e sicuramente comprometterà ancora di più la qualità di un servizio indispensabile per i cittadini e già così sottodimensionato in Umbria".

Secondo Stefania Proietti, "il sistema del trasporto pubblico locale umbro dovrebbe invece essere uniformato e potenziato in un'ottica di capillarità, quindi di sistema-regione".

"Tutto questo - prosegue - a discapito delle categorie più fragili come gli anziani e dei tanti giovani e studenti che ci chiedono collegamenti certi e costanti tra i territori. La frammentazione che vuole attuare questa giunta regionale di centrodestra unitamente ai drammatici tagli che il governo sta mettendo in finanziaria contribuirà solo a relegare l'Umbria ancora più in basso tra le regioni maglia nera d'Italia nel trasporto pubblico locale".



