Prisco, fondi per morte S. Francesco grazie a Governo Meloni

"Grazie al Governo Meloni e alla collaborazione tra il Governo regionale e quello nazionale, l'Umbria ha ottenuto uno stanziamento di 80,51 milioni di euro per finanziare progetti di infrastrutturazione, tra cui strade, ferrovie e cammini, in vista delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco": a sottolinearlo è il sottosegretario al Ministero dell'Interno e coordinatore regionale di FdI Umbria, Emanuele Prisco. "Questi fondi - aggiunge - permetteranno all'Umbria di realizzare interventi strategici per lo sviluppo del territorio, valorizzando il nostro patrimonio artistico e culturale e rendendo la nostra regione sempre più attrattiva. Guardando al futuro, sono certo che questo stanziamento rappresenta un punto di svolta per il nostro territorio. Investire nelle infrastrutture significa investire nel futuro delle nostre comunità, a cominciare dal potenziamento dello scalo aeroportuale, per il valore che porta in tema di turismo e imprese".



