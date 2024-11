Per M5s 'inopportuno apicali Direzione salute a cena FdI'

Thomas De Luca coordinatore regionale Movimento 5 stelle Umbria definisce "a dir poco inopportuna la presenza di figure apicali della Direzione salute e welfare regionale alla cena elettorale di un candidato di Fratelli d'Italia". "Le strutture della sanità regionale non possono e non devono scendere nell'agone politico a sostegno di un partito o dell'altro, tanto meno a fianco di un singolo candidato consigliere" aggiunge.

"Non volevamo credere ai nostri occhi - sostiene De Luca -, ma a seguito di una segnalazione abbiamo potuto constatare, direttamente dal profilo dello stesso candidato, dalla storia Instagram ancora visibile, che era tutto vero. Mentre sul palco c'erano tutti i big del partito, tale presenza non poteva certo passare inosservata. Dopo l'occultazione di Coletto, avvenuta durante questa campagna elettorale, fatto sparire dai palchi, dalle immagini e da ogni menzione nello stile dei migliori regimi totalitari, oggi riusciamo a comprendere molte cose sulle responsabilità di Fratelli d'Italia nella gestione della sanità regionale. Rivengono in mente le vicende del mancato assessorato alla presidente Eleonora Pace e come il partito abbia sempre cercato di rimanere in secondo piano sulla gestione della sanità in cui invece era stato sempre protagonista. Fosse stata necessaria una conferma l'abbiamo avuta: la prima causa dello sfacelo in cui versa 'la sanità migliore d'Italia' (come l'ha definita la Tesei) è la sovrapposizione tra le logiche politiche e sanitarie. I partiti devono tirare fuori le loro mani dalla sanità, al centro di ogni scelta deve esserci il merito e non l'appartenenza politica. Questo sarà il punto imprescindibile dell'azione politica del Movimento 5 Stelle al governo della regione con Stefania Proietti".



