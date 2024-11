Nuovo direttore di struttura complessa all'ospedale di Perugia

Il professor Erberto Carluccio è stato nominato direttore della struttura complessa di cardiologia e fisiopatologia cardiovascolare dell'ospedale di Perugia: la nomina arriva dall'azienda ospedaliera in concerto con l'università degli studi di Perugia per il tramite del dipartimento di medicina e chirurgia, a seguito del collocamento a riposo del prof. Giuseppe Ambrosio avvenuto il 31 ottobre scorso.

Erberto Carluccio, campano ma perugino d'adozione - si legge in una nota dell'ospedale - classe 1967, è direttore della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare dell'università degli studi di Perugia.

Laureato in medicina e chirurgia con voto finale 110/110 e lode nel 1993 presso l'Università degli Studi di Perugia. Nel 1999, sempre a Perugia, ha conseguito la specializzazione in cardiologia con il massimo dei voti. Dal 2002 è in servizio come dirigente medico a tempo pieno e indeterminato presso la struttura di cardiologia e fisiopatologia cardiovascolare dell'azienda ospedaliera di Perugia dove ha ricoperto numerosi incarichi professionali per il trattamento e la gestione dei pazienti con scompenso cardiaco avanzato. Nel 2018 avvia la carriera universitaria fino a divenire professore associato nel settore scientifico-disciplinare delle malattie dell'apparato cardiovascolare del dipartimento di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Perugia. Ha al proprio attivo numerose pubblicazioni scientifiche ed è membro attivo di diverse società scientifiche nazionali e internazionali.

Al prof. Carluccio giungono le congratulazioni del prof.

Vincenzo Talesa, direttore del dipartimento di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Perugia e della direzione aziendale dell'azienda ospedaliera di Perugia.

"Un saluto di stima e di affetto" infine al prof. Giuseppe Ambrosio, da parte del prof. Vincenzo Talesa e della direzione ospedaliera, "per la sua lunga carriera universitaria e per l'importante lavoro clinico assistenziale svolto presso l'ospedale di Perugia dove ha rivestito anche i ruoli di direttore sanitario e commissario straordinario. Il prof.

Ambrosio, ordinario di cardiologia, ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali in Italia e all'estero e da ultimo, anche, la direzione della struttura complessa di cardiologia dell'azienda ospedaliera di Terni".



