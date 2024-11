Meredith, a Perugia il set della serie su Amanda Knox

Pochi curiosi ma una mobilitazione imponente della produzione a Perugia dove in alcuni angoli del centro storico sono state girate alcune scene di Blue Moon una serie televisiva dedicata alla vita di Amanda Knox. E in città sembra sia arrivata per l'occasione, ma non ci sono conferme, anche Monica Lewinsky, che è tra i produttori insieme all'americana che fu coinvolta nelle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher e poi definitivamente assolta per un delitto al quale si è sempre proclamata estranea.

Sulle riprese (a Perugia dopo Orvieto dove è stato ambientato il processo) la produzione non ha voluto fornire alcun particolare. Liberate dalle auto le aree del centro interessate, tutto è stato sorvegliato da personale privato. Che ha anche cercato di evitare interferenze sul set dei curiosi, pochi comunque, tenuti a tratti a distanza.

Tante, si dice oltre 200 le persone impegnate a girare.

Arrivate a Perugia con diversi mezzi e attrezzature spostate a seconda delle esigenze.

La serie sarà trasmessa da Hulu, il canale in streaming della Disney.

Che ha chiesto otto episodi di un'ora ciascuno. La descrizione ufficiale spiega che la serie "è basata sulla storia vera di come la Knox è stata erroneamente condannata per l'omicidio di Meredith e descrive la sua odissea di sedici anni per liberarsi".

I produttori hanno comunque assicurato al Comune di non volere occuparsi del delitto ma della bellezza della città e dei giovani studenti provenienti da tutto il mondo che la vivono.





