Leonelli, stop al 'turismo sanitario' forzato per gli umbri

"'Sanità '20-25'. Cosa significa? Significa che non è ammissibile, all'alba del 2025, 'il forzato turismo sanitario', a cui i cittadini umbri sono sottoposti, viaggiando da una parte all'altra della regione per ricevere le prestazioni sanitarie. E' un dovere della Regione assicurare visite ed esami diagnostici in meno di 20 minuti da casa e in meno di un mese (o meglio, 25 giorni): dunque 'Sanità 20-25' accanto a un rinnovato rapporto tra istituzioni e aziende per efficientare il sistema, e una nuova centralità della medicina del territorio, anche attraverso un forte investimento sul ruolo dei medici di base". E' quanto afferma in una sua nota Giacomo Leonelli, candidato di Azione per la lista Umbria futura alle prossime elezioni regionali.



