Bori, ecco chi erano i 'gestori ombra' della sanità umbra

"I dirigenti apicali della direzione Salute della Regione alle cene elettorali di Fratelli d'Italia sono uno spettacolo indegno per chi predica la necessità di non speculare su un settore, che rappresenta la gran parte del bilancio regionale e che la destra, in Umbria come in Italia, ha ridotto a brandelli. L'arroganza di mostrare tutto ciò sui social è sintomo poi di protervia e incoscienza, nella presunta consapevolezza che al potere si possa perdonare tutto": è quanto afferma in una sua nota Tommaso Bori, segretario regionale Pd e candidato nella lista del Partito democratico alle regionali.

"Ecco quindi - prosegue Bori - che non esiste 'la sanità migliore d'Italia', come testimoniano i dati e i racconti dei cittadini, ma la più politicizzata. E' ora che la sanità torni in mano a dirigenti competenti, mettendo la parola fine all'amichettismo della destra umbra. E Fdi può finalmente togliersi la maschera di gestori ombra della sanità umbra, nella totale inconsistenza dell'assessore regionale Coletto".



