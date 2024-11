Appello di Rizzo a Vannacci, 'facciamo come Trump'

Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia sovrana popolare, candidato alla presidenza della Regione Umbria, ha lanciato un appello al generale Vannacci: "Facciamo come Trump". "Negli States, Donald Trump - ha spiegato Rizzo - ha battuto i democratici, ma da tempo aveva terremotato gli stessi repubblicani. Oggi il tema è essere contrari alla mondializzazione, alla globalizzazione selvaggia, alla sostituzione dei diritti sociali coi diritti civili. Se si fa la stessa cosa in Italia, dove la destra e la sinistra, sulle questioni importanti hanno praticamente tutto in comune, le sorprese potrebbero arrivare anche qui".

Se ne parlerà probabilmente domani in Umbria - riferisce una nota di Rizzo - a Perugia, alle 16.30, al Perugia Park Hotel, in occasione della presentazione del libro di Fabio Filomeni, "Morire per la Nato".



