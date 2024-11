Salvini, Trump può fare bene anche a Italia e all'Europa

Sull' elezione di Donald Trump quella di Matteo Salvini "è soddisfazione e non tifoseria". Il ministro e segretario della Lega lo ha detto a margine di un'iniziativa a Ferentillo in vista delle regionali in Umbria. "Soddisfazione perché penso che possa fare bene anche per l'Italia e per l'Europa" ha detto.

"Trump - ha sottolineato Salvini - è l'unico che ha la possibilità di riportare la pace e il dialogo fra Russia e Ucraina e tra Israele e Medio Oriente. Pace vuol dire salvare vite e riaprire i commerci. Vuol dire tornare a una vita serena e questo è un valore supremo. Biden non c'è riuscito, Harris non ci sarebbe riuscita. Trump può farcela e questo può essere un vantaggio anche economicamente per l'Italia. Temo che in Europa non abbiano capito nulla. Leggevo stamattina delle dichiarazioni incomprensibili di uno dei futuri commissari europei secondo il quale sull'auto elettrica non si torna indietro e bisogna andare avanti... nel burrone. Quindi Trump ovviamente difenderà le aziende americane, i cinesi le loro. Noi a Bruxelles abbiamo dei poco furbi che non difendono le aziende italiane ed europee e rischiano di mettere in mezzo a una strada 14 milioni di lavoratori del settore dell'auto. Spero che la lezione democratica americana serva a svegliare qualcuno a Bruxelles".





