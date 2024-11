Salvini, Ogni giorno c'è giudice che cerca di smontare le leggi

"Ormai non c'è giorno che non si alzi un giudice che cerca di smontare le leggi per spalancare le porte ai clandestini": così il segretario della Lega e ministro Matteo Salvini ha risposto alla domanda dei giornalisti sull'ipotesi di nuove sentenze per bloccare il trasferimento dei migranti dall'Italia all'Albania. "Ma noi continueremo ad approvare norme per difendere i nostri confini come fanno tutti gli altri Paesi europei, dove i giudici fanno i giudici, e non politica comunista in un'aula di tribunale", ha aggiunto a margine dell'evento elettorale che si è tenuto a Spoleto, in vista delle elezioni regionali in Umbria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA