Salvini, investito miliardi per infrastrutture dell'Umbria

"Stiamo investendo non milioni ma miliardi per collegare gli umbri, studenti, pendolari e lavoratori, alle regioni vicine via treno e via auto": lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega Matteo Salvini in Umbria per alcune iniziative in vista delle regionali. In particolare per sostenere Donatella Tesei, presidente uscente e ricandidata per il centrodestra. Presente agli appuntamenti il segretario regionale del carroccio Riccardo Augusto Marchetti.

"Sicuramente - ha detto Salvini a Ferentillo - avere una regione che continua nel progetto di sviluppo dopo 50 anni di sinistra sarà importante. Conto che scelgano una squadra che in questi cinque anni ha fatto tanto. Ricordo solo il dimezzamento delle liste d'attesa in sanità ereditate dalla sinistra, quella che parla dopo avere avere governato per 50 anni questa terra".

Per la Lega l'obiettivo è "vincere" alle regionali. "Perché Donatella Tesei e la sua squadra - ha aggiunto - hanno portato la qualità della vita e il reddito degli umbri a crescere, crescere, crescere in questi cinque anni nonostante il Covid.

Quindi l'obiettivo della Lega è di essere determinante per la riconferma di Tesei".

Salvini ha poi risposto a una domanda sull'indagine archiviata che ha riguardato la presidente umbra. "La sinistra non perde il vizietto..." ha sostenuto il segretario della Lega.

"Lo hanno fatto in Liguria fino all'ultimo giorno - ha aggiunto - e non gli è andata bene, ci hanno provato negli Stati Uniti e non gli è andata bene. Io rischio sei anni di carcere per avere bloccato i clandestini e spero non gli vada bene. Di Donatella Tesei si può dire tanto ma della sua onestà, correttezza e trasparenza nessuno può dubitare. Spiace che non avendo strumenti d'attacco qualcuno usi il tribunale ma non funziona.

Orami gli italiani e gli umbri guardano ai risultati. Siamo arrivati cinque anni fa con più di 80 mila umbri in lista d'attesa per una prestazione sanitaria e dopo cinque anni sono dimezzati. Vuol dire - ha concluso Salvini - che tra cinque anni riusciremo a fare ancora meglio".



