Salvini, canone Rai? ci hanno votato per abbassare tasse

"Già l'anno scorso abbiamo abbassato il canone Rai. Vorremmo semplicemente fare quello che abbiamo fatto tutti insieme. Ci votano come Lega, come centrodestra e come Governo per abbassare le tasse, non per alzarle": Matteo Salvini. Lo ha fatto rispondendo all'ANSA a Ferentillo.

"La Rai - ha sostenuto Salvini - è un servizio pubblico fondamentale che sicuramente può migliorare la qualità di alcun servizi e tagliare alcuni costi. Ridurre di 20 euro il costo del canone penso sia un buon servizio. Noi nella Rai ci crediamo e sicuramente crescerà. Però ci hanno votato per abbassare le tasse. Conto che si sia tutti d'accordo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA