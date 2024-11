Le bioplastiche a centro iniziativa Gesenu a Ecomondo

Il gruppo Gesenu ha approfondito ad Ecomondo le tematiche relative all'importanza delle bioplastiche e del loro corretto smaltimento. Gli stand sono stati infatti animati da un incontro a conclusione del progetto "Usa, Ricicla, Biorepack" che ha visto, appunto, il coinvolgimento del Consorzio di riferimento.

Al centro del dibattito - spiega Gesenu in un comunicato - gli esiti della campagna "Usa, Ricicla, Bioplastica" che ha previsto dallo scorso maggio attività comunicative di vario tipo, tra le quali un articolato piano social, lezioni nelle scuole del territorio e animazione territoriale attraverso stand informativi in ogni Comune coinvolto. La campagna è nata dalla volontà delle Aziende Sia, Tsa e Gesenu di migliorare ed aumentare la raccolta differenziata dell'organico e sensibilizzare i cittadini sull'importanza che la corretta differenziazione della bioplastica apporta all'ambiente. Grazie all'utilizzo di questo materiale, infatti, è possibile aumentare la qualità della raccolta differenziata dell'organico, eliminando l'utilizzo di imballaggi in plastica da questa frazione merceologica e contribuire così alla produzione industriale del compost. Durante l'incontro con il Consorzio sono stati discussi i "soddisfacenti" esiti della campagna che ha raggiunto circa 160 mila cittadini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA