Fish chiede a candidati Umbria impegno per disabili

"In vista della prossima scadenza elettorale, ci attendiamo dai candidati la capacità di proporre un modello di sviluppo, politiche e interventi strutturati e strutturali in grado di garantire un concreto rispetto dei nostri diritti e della nostra dignità": a chiederlo è la Fish Umbria (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) che invita tutti i candidati alla presidenza "ad inviare un contributo scritto, audio o video, che poi sarà divulgato agli associati, per far conoscere quello che sarà l'impegno di ognuno in tema di politiche e di specifici interventi volti a garantire agli oltre 60 mila umbri con disabilità, un effettivo e misurabile riconoscimento dei loro diritti fondamentali".

Fra gli obiettivi dell'associazione, quello di "essere di stimolo per evitare che vengano concessi, nelle agende dei partiti e dei candidati, più attenzione e spazio alle proposte di misure spot, agli slogan e alle soluzioni facili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA