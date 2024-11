Vigili del fuoco si confrontano su comunicazione emergenza

Si è tenuto al comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia un seminario dedicato al tema della comunicazione in emergenza, alla presenza di Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza.

Il direttore regionale umbria Marisa Cesario e il comandate provinciale di Perugia Valter Cirillo, hanno voluto organizzare questo incontro, rivolto al personale del Corpo. E' stata approfondita l'importanza della comunicazione "efficace" durante le situazioni di crisi, sottolineando il ruolo cruciale che essa svolge nel coordinamento degli interventi, nell'informazione alla popolazione e nella gestione del panico.

Luca Cari, esperto di comunicazione in emergenza e autore di diverse pubblicazioni sull'argomento, ha condiviso la sua esperienza maturata sul campo in occasione di eventi critici come il naufragio della Costa Concordia e il terremoto dell'Italia centrale.

Il seminario ha offerto ai partecipanti spunti di riflessione e strumenti pratici per migliorare le proprie competenze comunicative in contesti di emergenza, con particolare attenzione all'utilizzo dei social media e alla gestione dei rapporti con i media tradizionali.

L'evento si inserisce nell'ambito di un più ampio programma di formazione e aggiornamento promosso dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, con l'obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e professionale alla comunità.





